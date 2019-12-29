宇宙人今年一共赴日本演出8次，日前到福岡「Bariyoka Rock」音樂祭開唱，他們是唯一受邀的台灣樂團，心情忐忑，面對台下滿滿的日本觀眾，原本一度擔心觀眾會沒有反應，沒想到演出後，台下反應熱烈，吉他手阿奎還看見不少日本年輕女生，對他們用手指比小愛心狂撩，宇宙人嚇一跳，表示又驚又喜。

他們在現場一連熱唱〈那你呢〉、〈陪我玩〉等，並改編〈那你呢〉一半歌詞為日文版，相當用心，台下樂迷也都隨著音樂跳動，不過宇宙人事前準備日文教學卻完全派不上用場，因為只要他們麥克風一遞出去，觀眾就可以立刻接唱，氣氛熱烈。

此外，宇宙人在當地首次挑戰做章魚燒當宵夜，他們都覺得很新奇，不過看似小小的章魚燒，需高深的技術，3人都沒辦法完美翻面，最後只給鼓手小胖來製作，他們笑說：「我們放棄，負責吃就好。」宇宙人將投入在明年2月8日在台北小巨蛋舉辦「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會籌備工作，並明年1月4、5日分別在台北四四南村、台中審計新村、台南藍晒圖文創園區舉辦「你的宇宙謝票分享會」。

(中時 )