張立昂推出新創作EP《Oxymoron矛盾體》，29日在台北舉辦簽唱會，好友黃偉晉到場力挺，獻上狼人殺戰帖，邀一起玩狼人殺，張立昂回贈印有自己照片的抱枕給黃偉晉，黃偉晉笑說：「你不是也有送J.Sheon嗎？」張立昂回：「大家都很開心，等等也要送台下的歌迷。」

張立昂透露與黃偉晉認識2年，私下互動逗趣，黃偉晉邀約他上節目一起玩狼人殺，張立昂則表示現只玩過1次遊戲，常看節目，認為在現場沒有抓好邏輯的硬演，都會被別人看穿，「演戲是沒問題，我好勝心比較強，特別有演員身份，想熟練一點再去。」

而他事後表示在台上送出印有自己臉的抱枕，頗害羞、尷尬，不過他曾送給女友特地訂製刻上2人英文名字的飾品、手做卡片等，十分浪漫，他打趣說若送自己照片的抱枕給女友，會被對方罵，「抱枕要印2個人的合照。」被問及會想印裸體照給另一半？他笑說：「這樣我會Key上阿諾（阿諾史瓦辛格）的身體。」

(中時 )