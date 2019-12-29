民進黨今晚舉行「護國保台-下架吳斯懷之夜」，民進黨副總統候選人賴清德表示，「下架吳斯懷」是大家共同的心願，他提出三大理由，強調因為台灣不能輸，台灣絕對要贏，要大家有信心，「我們一定能成功達成目標」。

賴清德致詞表示，今晚大家不怕風雨，也不怕寒冷，大家有一個共同的心願，就是「下架吳斯懷」，因為台灣不能輸，台灣絕對要贏，請大家有信心，我們一定能成功達成目標。

他說，有三大理由一定要「下架吳斯懷」。第一，對台灣無心，對國家無法盡忠的人，沒資格當立法委員。吳斯懷過去官拜中將，做到副參謀總長，退休後一個月領十多萬元，受到國家栽培與人民的恩惠，理論上應該和台灣所有人民站做伙，但吳斯懷不只沒有，還跑去中國聽習近平訓話，這種行為不應該，這樣的人，也根本沒資格擔任立法委員。

第二，有任何嫌疑會影響國家安全的人，絕對不能讓他擔任立法委員，若讓吳斯懷當選，可能成為國防外交的召集委員，國家資料、外交機密都會被吳斯懷掌握。特別是吳斯懷赴中國時，竟然教中國解放軍如何做戰，並且說出解放軍缺點，教導解放軍如何對抗美軍，這樣的人有很大的嫌疑，我們對他不放心，萬一給他接觸國家機密，也絕對會破壞國家的力量。

第三，無法得到社會支持的人，根本沒無資格擔任立法委員，這次當社會在質疑吳敦義不該把吳斯懷放在國民黨不分區名單，國民黨卻說這是因為黃復興黨部堅持。換句話說，吳斯懷能進入國民黨不分區安全名單，不是因為普遍得到社會的肯定、支持，而是少數黃復興的代表力量，若擔任立法委員，無法代表民意，只是代表少數一部分人。

他說，這樣的人擔任立法委員，不僅無法為台灣做事，也無法站在人民立場。因此我們一定要團結，集中力量「下架吳斯懷」。

賴清德表示，「2020台灣要贏」的具體目標，就是蔡英文總統高票當選連任，民主進步黨在立法院一定要過半。蔡英文總統守護台灣主權，寸土不讓，維護台灣民主，堅持不接受一國兩制，因此蔡英文總統連任，對台灣很重要。

此外，民進黨在國會過半，對台灣也很要緊，因此這次選舉，卓榮泰主席除了提名老將，也提名很多形象好、學歷好，非常傑出的人才，也是代表台灣未來的力量。「只有讓年輕人當選，讓台灣的力量可以延續，如此台灣才有未來」。

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(中時 )