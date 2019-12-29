台灣的零食種類繁多，不少外國人來旅遊時也會嘗鮮，甚至當伴手禮帶回國。法國YouTuber酷日前和來自法國的好友一起分享粉絲寄來的台灣傳統零食，其中，傳統的綠豆糕竟讓他們聯想到阿嬤家閣樓的味道，酷甚至搞笑形容，「感覺我在吃灰塵耶」。

酷在自己的YouTube頻道《Ku’s dream酷的夢》裡邀請兩位來自法國的好友安東以及提奧一同品嚐台灣傳統零食。酷和兩位好友影片中嘗試了台灣的瓜子、麵茶粉以及綠豆糕等等，其中，酷因為沒看過瓜子，竟然和朋友們一起生吞瓜子，而麵茶粉也泡進了水來喝，三個人一致都認為，麵茶粉像是生病時會喝的東西，甚至還形容「就是麵口味的烙賽藥」。

而酷、安東以及提奧三人在試吃傳統綠豆糕後，三人面目猙獰地形容，「這好像阿嬤家閣樓的味道」、「感覺我在吃灰塵」。底下網友看完這段影片後笑翻，「我第一次看到有人吃瓜子不剝殼」、「麵茶粉是直接吃的啦」、「你們形容味道的名詞怎麼都這麼貼切，傢俱…閣樓…灰塵？？」。

(中時電子報)