「中日會長盃」青少棒賽邀請來自日本9支球隊參賽，「東東京隊」監督松井優典來頭不小，1995年曾以日職養樂多隊教練身份來台與中職交手，還曾任職樂天金鷲隊，指導過「雙林」林恩宇、林英傑。目前則擔任青少棒隊監督，這次帶隊來台，也發現台灣青少棒美中不足的部分。

松井優典1971至79年闖蕩日職，前4年加盟南海鷹隊，後5年轉戰養樂多隊，以內野手為主，一軍生涯出賽140場，打擊率僅1成99。他坦言，在日職11年錯過很多上一軍的機會，最大問題在心理層面，不夠了解自己的優缺點。

松井2005至09年執教樂天金鷲，曾擔任二軍監督，他認為，「林英傑球速不快但控球很好，當時希望把他培養到一軍，但過程沒有想像中順利。」林恩宇號稱「台灣松坂大輔」，但專精球路較少，壓制打者能力不夠理想，又有手肘傷勢困擾，最後在日職發揮不多，很可惜！

松井2017年起擔任基層教練，指導東京神宮Senior，這次帶東東京球隊來台灣交流，他認為，「台灣球隊在技術方面，包含打擊爆發力都沒問題，美中不足的就是選手在比賽中頻頻看教練團指示。將來進高中接受更嚴格的訓練和挑戰，應變能力可能無法及時更上，會延緩成長速度、壓縮成長空間。」

不同年齡選手有不同程度的理解能力，基層教練要想清楚，然後以球員能理解的方式訓練，培養球員自主思考，這就是松井所強調的重點。且他接受過名監督野村克也的指導，延續同樣模式，也很重視青少棒球員的自主思考能力。

松井提到指導青少棒球員的三大重點，「第一，指導青少棒球員基本功是最重要，必須養成基本動作。第二，就團隊來說，每一球都無法預測、不可能重來，要訓練球員對比賽狀況的掌握度，例如一人出局一、二壘有跑者，打者擺出短打後，野手要如何應對？如果都是依賴教練指示，就會失去思考應變的能力。」

松井提到的第三點就是投捕搭擋自主配球。他說，「跟台灣球隊比賽觀察到捕手要看教練暗號，其實配球應該讓球員嘗試，失敗後再做檢討；賽後教練則提出說明，可讓球員從中學習。培育捕手最花時間，以實戰訓練思考和配球是最有效的；因為場上狀況投捕最清楚，如果每球都要回頭看休息室，久而久之也會不知該如何反省？」

中日會長盃青少棒賽29日賽事因雨取消，30日將按照表定賽事開打，進行到2020年1月1日；台灣球隊僅與日隊交手，貫徹台日交流。

(中時 )