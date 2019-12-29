閻奕格、Karencici 和文慧如日前受邀到台南參加演出，抽空到台南仁愛之家與院童同歡共度聖誕、新年，文慧如與Karencici是首度探訪台灣育幼院，她們表示很有意義，一起相處、教他們唱歌，希望大家多多關懷，身旁一些需要幫助的朋友或社區。

閻奕格提到去育幼兒院探訪，心情開心，她曾去泰國的希望小學當義工，「有跟一些比較不幸的小朋友們一起互動過，反而會覺得從這些小朋友面對生命的態度、對人生的感覺，對我來說更多啟發，很有力量。」

此外，她們走訪許多台南知名景點、大啖美食，特地去了林志玲11月舉辦傳統儀式婚禮的吳氏大宗祠，閻奕格說：「之前志玲姐姐結婚的時候就有fallow到大宗祠，覺得很漂亮，發現是很有歷史的一個地方，當然最重要也希望可以沾沾喜氣，找到自己的Mr.Right。」

3人還造訪在地的繡花鞋老店，文慧如認為繡花鞋的製作很不簡單，「我聽說以前女生能不能嫁出去還需要看你縫工厲不厲害」，自嘲：「我如果在以前年代應該嫁不出去。」Karencici則是第一次看到繡花鞋，直呼：「好時尚阿！」

(中時 )