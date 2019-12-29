蔡英文總統(左二) 、阮昭雄（右二）高舉雙拳與熱情支持者高喊：凍蒜 、國會過半。(陳怡誠攝)

熱情支持者身穿雨衣為阮昭雄搖旗吶喊。(陳怡誠攝)

台北市文山、南中正民進黨立委候選人阮昭雄，29日舉辦「英雄聯盟晚會」，總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦等綠營大咖也都來到現場站台支持，由市議員王閔生、簡舒培共同擔任主持，儘管下著大雨，民眾仍熱情不減，穿著雨衣忘情高喊「阮昭雄凍蒜！」

蔡英文表示，選戰剩下十幾天，這次一定拿出所有力氣，集結所有力量，對全世界說要保護台灣。黨需要阮昭雄時，他從來沒有拒絕、遲疑過，隨時都全力以赴，是民進黨最強的戰將

(中時 )