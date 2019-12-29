阮昭雄舉辦「英雄聯盟晚會」 綠營大咖相挺 23:032019/12/29 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（左起）、阮昭雄揮手向冒雨與會熱情支持者致意，爭取勝選。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統(左二) 、阮昭雄（右二）高舉雙拳與熱情支持者高喊：凍蒜 、國會過半。(陳怡誠攝) 熱情支持者身穿雨衣為阮昭雄搖旗吶喊。(陳怡誠攝) 台北市文山、南中正民進黨立委候選人阮昭雄，29日舉辦「英雄聯盟晚會」，總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦等綠營大咖也都來到現場站台支持，由市議員王閔生、簡舒培共同擔任主持，儘管下著大雨，民眾仍熱情不減，穿著雨衣忘情高喊「阮昭雄凍蒜！」 蔡英文表示，選戰剩下十幾天，這次一定拿出所有力氣，集結所有力量，對全世界說要保護台灣。黨需要阮昭雄時，他從來沒有拒絕、遲疑過，隨時都全力以赴，是民進黨最強的戰將 (中時 ) #阮昭雄 #候選人 #蔡英文 #民進黨 #晚會 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文一耍狠，民進黨就翻船 04:102019/12/25 時論廣場 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 蔡正元質疑民進黨網軍有無在youtube秀肌肉的人？ 13:102019/12/26 政治 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第一輪申論全文 20:032019/12/27 政治 英諷韓總機 宋批反滲透法 韓政見會嗆蔡被新系架空 01:392019/12/28 政治要聞 錯亂的下架吳斯懷 04:102019/12/28 時論廣場 下架民進黨 倒數計時 04:102019/12/29 時論廣場 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 政治熱門新聞 震撼！韓台中造勢空拍畫面曝光 網驚訝：太誇張 - 政治 韓台中大造勢 360°空拍影片曝光：終於爆發了！ - 政治 遭韓國瑜形容軟 馬英九終於回應了！ - 政治 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 台中逢甲夜市總統街頭民調 網嚇到：居然翻盤了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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