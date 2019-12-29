民進黨世代齊聚接力演說，高喊下架吳斯懷。(鄧博仁)

民進黨今晚舉辦「護國保台 下架吳斯懷之夜」，黨主席卓榮泰表示，「下架吳斯懷」沒有距離之分，民進黨最重要的責任，是讓蔡英文當選和民主國會過半，更重要的是下架吳斯懷，這個運動不能停下，請大家讓這個運動從今天起，再掀起一波高潮。

「護國保台 下架吳斯懷之夜」今晚在台北市北平東路上舉辦，副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆出席晚會外，中央助選團總團長游錫堃也率不分區立委候選人洪申翰、董建宏助講。

立委候選人也大集合，阮昭雄、許淑華、鄭宏輝、吳思瑤、高嘉瑜、周江杰、何志偉、張銘祐、林昶佐、謝佩芬、蔡沐霖、陳柏惟、莊競程、賴品妤、吳怡農輪番上台，群眾爆場支持。

雖然天氣溼冷，現場仍有許多民眾到場，支持者們不分世代，與台上齊聲吶喊「下架吳斯懷」。活動最後，卓榮泰、賴清德、游錫堃、鄭文燦也與立委候選人合力推出「顧國家主權」、「護國會保台灣」、「下架吳斯懷」、「力抗紅色滲透」等大球，與民眾互動，為晚會掀起高潮。

羅文嘉表示，民主得來不易，但票投不好，一個晚上就可能失去。今晚上台的候選人，年齡大都落在三十幾、四十歲左右。這次選舉，民進黨年輕世代站出來、投入艱困選區，他們是為了民主、土地、後代子孫而戰，而不是個人。感謝過去這一年，在民進黨最辛苦、低迷、所有人不看好的時候，跟民進黨站在一起，為民主奮鬥的所有人。

林飛帆則說，今年七月十五日，決定加入民主進步黨，經過半年多，非常感謝幾個人，包括當初耐心、盡力說服他加入民進黨的蔡英文總統、陳菊祕書長、卓榮泰主席、羅文嘉祕書長，讓他能參與這場偉大的戰役。

林飛帆強調，大家知道台灣的處境很困難，也知道政治或許很現實，但大家也知道，我們永遠有機會在最關鍵的時刻，透過自己的力量站出來捍衛台灣這塊土地，以及得來不易的自由民主。選舉剩下十三天，拜託大家集中支持、全力力挺願意改革的民主進步黨。

潘孟安表示，在座的朋友來自全台灣，但都有同樣的「台灣心」，希望讓蔡英文總統領導的政府，可以照顧幼兒長輩、減輕青年人負擔。過去國民黨統治台灣數十年，什麼時候想到要減輕年輕人負擔？在台灣關鍵一役之時，這一票不僅是給蔡英文、民進黨，是要蓋出自己的未來。潘孟安也期勉青年立委候選人，他說，台灣每位新生代都非常優秀，不畏強權、派系，選區再怎麼艱困，風雨越大，也會勇敢向前行，要一起拚、作伙走，才會贏。

鄭文燦致詞時表示，蔡英文展現出的抗壓性，足以成為民主台灣的捍衛者，這次關鍵的選戰，請大家將選票投給台灣，讓蔡英文代表的台灣價值、正確的路線成為亞洲的驕傲。雙北是政治的重心，民進黨在雙北推出很多代表進步價值的年輕夥伴，他們展現台灣未來的希望、無比的勇氣，也展現年輕一代的承擔，台灣在改變，台北要率先改變，請大家翻轉台北，不僅是國會過半，也讓首都過半，請將另外兩張選票投給台灣的新生世代，投給民進黨，讓台灣的聲音能大一點。

游錫堃致詞時提到，香港的孩子走上街頭，是因為他們的上一代沒做好守護的工作，我們一定要為下一代做好守護民主的工作。台灣的民主是流血、流汗而來，不是僥倖，而是得來不易，一定要好好珍惜。游錫堃呼籲，這次總統大選是關鍵選戰，為了防止台灣香港化，一定要用選票下架進入中聯辦的韓國瑜、主張簽和平協的吳敦義、教導解放軍對付美軍的吳斯懷，讓蔡英文總統能順利連任、民進黨國會過半，讓下一代過著幸福快樂、民主自由的日子。

卓榮泰回憶，今年元旦，是他與羅文嘉開啟尋找年輕人加入民進黨的開端，包括邀請林飛帆擔任民進黨副秘書長，以及請青年在各選區勇敢站出來。他特別感謝全國的人民讓民進黨知道，他們走在對的道路，是民進黨以後該走下去的路。他呼籲，從現在到明年一月十一日，是年輕人該站出來的時候，是屬於台灣各世代共同合作的時候。

卓榮泰表示，「下架吳斯懷」沒有距離之分，在台灣本島、離島，只要心存國家，對國家有責任，認為國家主權、安全在手上可以把握，都是「下架吳斯懷」的最佳運動員。卓榮泰強調，民進黨最重要的責任，是讓蔡英文當選和民主國會過半，更重要的是下架吳斯懷，這個運動不能停下，請大家讓這個運動從今天起，再掀起一波高潮。

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(中時 )