剛拍完社會寫實劇《鏡子森林》的瑭霏，第一次拍民視八點檔《多情城市》，飾演高學歷醫師的「葉宇君」，跟負心漢渣男潘柏希飾演的律師「劉加烈」談戀愛，兩人劇中也將步入禮堂。瑭霏表示，第一次加入八點檔演出就受前輩照顧，侯怡君教她穿婚紗踩高跟鞋不會絆腳、蔡阿炮拿椅子給她休息，讓她受寵若驚。

瑭霏《多情城市》嫁給潘柏希，動員許多演員。（民視）

瑭霏是鮮少穿高跟鞋，拍婚禮戲吃足苦頭，她說，劇中爸爸蔡阿炮牽她進場時，她走路一直踩到裙子，頻頻NG，還好侯怡君傳授她婚紗的走路密技，「原來腳要不斷的小碎步走！」讓她直說新娘腳好忙。一旁的郭亞棠知道她是第一次拍婚禮戲，還笑說「多結幾次就習慣了」，讓她哭笑不得。

瑭霏表示，為了這一場婚禮重頭戲，大家卯足全力花了好幾天才拍攝完成，但首次挑戰穿婚紗的她，經過婚禮戲洗禮，直呼總算理解為何女演員穿婚紗拍戲後都不想也不敢結婚了，因為當新娘子太辛苦了，要把非常沈重的裙子掛在身上一整天真的太累了。

瑭霏《多情城市》嫁給潘柏希。（民視）

瑭霏《多情城市》嫁給潘柏希。（民視）

不過，瑭霏說，當步入紅毯走向潘柏希時，加上對方眼神閃閃動人，讓她一度心動直說「好幸福！我真的結婚了！」。

對於大家都在問潘柏希飾演的「劉加烈」會不會在婚禮受到懲罰？加烈跟宇君會順利成婚嗎？守口如瓶的瑭霏表示，一定要鎖定週一的播出，高潮戲非常精彩！潘柏希表示，最近的「渣烈」真的壞透了，但經過上一次被忠實觀眾辱罵後，他心臟變得很大顆，婚禮戲播出前他還在社群上開照片，歡迎大家留言罵加烈，許多觀眾還讚許他樂觀的表現！他相信播出後觀眾一定會看得很開心。

(中時 )