國民黨總統候選人韓國瑜在今天的電視辯論會，批過去20年的中華民國總統都是台大法律系畢業，好像都不會當總統，並形容陳水扁是「貪」，馬英九是「軟」，蔡英文是「空」。馬辦回應，馬英九持續全國走透透輔選，每天行程都很硬，一點也不軟。韓國瑜稍晚也在臉書緩頰說，馬前總統人善心軟，民進黨打造另一條黑馬產業鏈。

韓國瑜表示，民進黨政府的弊案爭議特別多，但每每談到弊案卻總是東推西躲，慶富案推給馬總統，特偵組推給馬總統。這根本就是黑韓產業鏈以外的另一條黑馬產業鏈，是民進黨掩飾自己無能的擋箭牌。

韓國瑜也讚賞馬前總統是清廉正直的政治人物，民進黨利用馬總統人善心軟，欺騙百姓取得政權，但卻有負台灣人民所託，還要將責任推給認真勤懇的馬前總統，辯論會上能夠談論的時間太少，我為馬總統抱不平，可以溫良恭儉，但是絕不能再讓。

韓國瑜也點出，現在的政府有太多的問題，總統被架空、網軍假新聞、沒收公投權利、外交嚴重挫敗，貧富差距擴大，南北失衡嚴重。李遠哲跟蔡英文總統討論空污，蔡總統竟回答「那是下一代的事」，債留下一代，禍也留下一代，這算是哪門子有擔當的政治人物呢？

韓國瑜說，他知道最後他在結論時非常激動，因為他看到了台灣的問題，也感受到了人民的痛苦，我和大家一樣恨鐵不成鋼，曾經如此快樂的台灣社會，燦爛的中華民國，為什麼我們的人民現在是一臉愁容？

(中時電子報)