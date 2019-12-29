對於國民黨總統候選人韓國瑜在電視辯論會中使用手機，是否違規？蔡競辦29日表示，昨天協調公視再三提醒不得使用手機，韓陣營指出沒有同意這項規定。公視代表後來承認，是主觀上希望候選人不要帶手機。

根據中央社報導，韓陣營表示，辯論會協調過程中沒有討論過是否可攜帶手機一事，韓陣營從頭到尾沒有同意這件事，公視代表後來也承認，是主觀上希望候選人不要帶手機。

總統蔡英文下午在電視辯論會後記者會被問到韓國瑜在辯論會中使用手機一事，媒體記者提醒是違規使用手機，總統表示，如果是協調共識，那就是違規。

蔡陣營表示，今天有看到韓國瑜類似使用手機的現象。韓國瑜陣營則說，確實有帶手機上去，但沒有傳訊息。

蔡陣營指出，三方陣營與公視協商結果，除了A3手板在申論與結論可以使用外，其他都是不被允許的，這樣算不算違規，社會自有公評。

韓國瑜陣營則回應，辯論會協調過程中沒有討論過是否可攜帶手機一事，當天討論的是可否使用手板，蔡總統陣營持強烈反對意見，宋楚瑜陣營則表達沒有意見。

韓國瑜陣營強調，後來公視突然宣稱不得攜帶手機是大家的共識，他們與公視經理接洽後得知，這是製播單位的立場；韓陣營從頭到尾沒有同意這件事，公視代表後來也承認是主觀上希望候選人不要帶手機。

(中時電子報)