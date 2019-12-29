總統候選人辯論會結束後，時代力量高雄市議員黃捷卻直指，絕對不能把韓國瑜當笑話看，不能輕忽。她甚至指這場景，和去年的高雄市長選舉辯論會似曾相識。

對韓國瑜在辯論會大批綠媒，黃捷在臉書表示，韓羞辱媒體的方式其實也不是第一次，過去在議會，就是用這樣的方式來面對他所不滿的議員質詢。

黃捷指出，很多人或許覺得雙方高下立判，沒什麼好選的。不！更應該要好好的選，好好的透過選票選出未來的國家領導人。她還說，絕對不能把韓國瑜當笑話看，輕忽這件事情的重要性。大家有覺得這場辯論的場景似曾相識嗎？去年的高雄市長選舉，辯論會上，大家也認為民進黨候選人陳其邁和國民黨韓國瑜的表現是天壤之別，但最後的選舉結果卻證明，「原來太大意的是我們」。

黃捷強調，韓國瑜擅長的就是用情緒性字眼，煽動支持者、鞏固選票基礎，拉高鋼鐵韓粉的投票率。這種只問感覺、不問是非的選舉風氣，對民主的長遠發展是一種傷害，但卻對韓國瑜非常有用。

(中時電子報)