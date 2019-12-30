虎哥標哥合組「虎標萬金油」 專治蔡英文 00:002019/12/30 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 虎哥周錫瑋與顏清標合照，稱「虎標萬金油」，專治蔡英文。 (圖/取自周錫瑋臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前台北縣長虎哥周錫瑋在臉書貼出一張他與鎮瀾宮董事長顏清標的合照，並說這是虎哥標哥情同手足，看起來像三歲小孩的赤子之心，最後還註明這叫「虎標萬金油」，專治蔡英文！ 網友稱讚，標哥好可愛！標哥虎哥謝謝你們，你們真的是辛苦了！好人都會真心在一起的！大家加油，要把台灣贏回來！ (中時電子報) #虎哥 #標哥 #虎標萬金油 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓稱台灣真正危機 是蔡被架空 04:102019/12/26 政治要聞 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 蔡英文批韓總機 分機號碼：633 21:262019/12/27 政治 總統政見發表會上演「變裝秀」 宋楚瑜穿畢業袍批蔡學位爭議 23:322019/12/27 政治 英諷韓總機 宋批反滲透法 韓政見會嗆蔡被新系架空 01:392019/12/28 政治要聞 第3場政見會：韓宋左右夾攻 喚醒討厭民進黨 01:432019/12/28 政治 辯論會／蔡狠酸韓 人民不關心總統是否用膝蓋走路 14:282019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 蔡英文：兩岸政策按憲法、兩岸條例、人民意志 18:542019/12/29 政治 政治熱門新聞 台北市最新街頭民調出爐 看到蔡票數北青吃驚 - 政治 韓台中大造勢 360°空拍影片曝光：終於爆發了！ - 政治 辯論會情緒激動！黃暐瀚：韓沒有變 就是愛恨分明 - 政治 深綠網路民調 韓蔡支持度大逆轉 網驚喊：風向變了！ - 政治 美女韓粉淋雨6小時 筋疲力盡大喊驕傲！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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