前台北縣長虎哥周錫瑋在臉書貼出一張他與鎮瀾宮董事長顏清標的合照，並說這是虎哥標哥情同手足，看起來像三歲小孩的赤子之心，最後還註明這叫「虎標萬金油」，專治蔡英文！

網友稱讚，標哥好可愛！標哥虎哥謝謝你們，你們真的是辛苦了！好人都會真心在一起的！大家加油，要把台灣贏回來！

(中時電子報)