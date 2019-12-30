2019 歲末年終，許多領到獎金和紅包的民眾已經開始思考，要把錢放在哪家銀行才能拿到最高的活存利率呢？不管你是新手菜鳥，還是熟門熟路的數位帳戶專家，帶著你一同複習數位帳戶優點，比較出 2020 年的各家銀行帳戶利率，找到最理想的高利活存數位帳戶！

數位帳戶理財便利性、高利率活存成亮點

因應數位化時代來臨，有越來越多銀行提供各項數位化服務，以陽信銀行為例，透過網路線上申辦開戶，即可輕鬆擁有屬於自己的數位帳戶，再也不需要特地臨櫃親辦，替用戶省下交通車程及銀行等待時間，還能24小時隨時透過網路方式管理自己的帳戶，更貼心的提供多次免手續費服務，讓你省去心痛的15元手續費。

2020 四大高利率數位帳戶，讓銀行裡的錢替你賺錢

迎接2020各銀行推出的利率優惠，整理出前三名依序為陽信銀行iSunny 1.3%、聯邦銀行 NewNewBank 1.2% 、渣打銀行數位優逸理財帳戶 1.1％。

整理出2020各銀行推出的利率優惠/ MoneySmart 提供。

2020 數位帳戶陽信銀行最大方 分別推出1.3%及1.1%提供用戶

綜觀上表【2020高利活存數位帳戶】各家活動， 1.3%為最高利率且活動持續到明年年中，讓陽信銀行iSunny備受矚目，成了2020年數位帳戶的不二選擇，更重要的是，就算已經是陽信長期支持的用戶，也能拿到具競爭力的1.1%利率，因此無論你是何時進入到數位帳戶，陽信銀行iSunny都能稱得上是最佳進場時機。

陽信銀行數位帳戶更加碼推出「好友揪起來」的活動，想領取免費紅包，只要開戶時輸入「專屬推薦碼」完成線上申辦，可得推薦人紅包 50 元或新戶紅包138元；每位推薦者還能有5次的上限，讓你在2020年的開始就擁有吉祥的新春紅包。

(新聞稿來源由MoneySmart提供)

(中時電子報)