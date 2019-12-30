春節將近，有一家速食連鎖店推出新口味漢堡，別出心裁用了台灣味的刈包替代麵包皮，造型可愛，頗受歡迎，不過這個「刈（念ㄧˋ，與義同音）包」的發音可苦了店裡的工讀生，通常就直接用台語唸「掛包」也可以聽得懂，偏偏有個打工的女大生，當她向一位先生介紹時「這是掛包皮喔」讓這位大叔驚愕，原來台語「掛包皮」就變成「割包皮」了！

這名女大生看見大叔愣住，自己也傻住一下，後來自己會意過來「刈包」說成「割包皮」了，臉都羞紅趕緊解釋「是掛包當皮，不是掛包皮」。後來這名女大生在社群《Dcard》PO文分享這段糗事，被網友留言笑爆了！

女大生PO文說，如果有在吃XX漢堡的大家，應該會有印象最近摩〇為了迎接春節，出了新的花生好事〇〇福堡，漢堡皮是可愛的貝殼掛（刈）包。原PO說，

「身為這家店員，客人在點餐的時候我就會開始思考要怎麼推銷新上市的漢堡給客人參考，恰巧一位男客人的眼神停留在掛包上頭，我心裡就想，水啦趁機推這個好了」，結果糗事發生了，「我就帶著我的招牌微笑，跟這位男客人說：先生這是我們新上市的漢堡，他是掛包皮的喔！」

掛包皮的喔。

掛包皮的。

掛包皮。

。。。。。。。。。。（時間瞬間急凍）

「此時的我除了很尷尬，客人也尷尬之外，我竟然不爭氣的很想笑，轉頭過去裝紅茶的時候跟內場的男同事對到眼，他直接笑到倒在地上，因為mic已經徹底出賣掉我，把剛剛的掛包皮全部傳進內場囉！」

網友看了PO文簡直笑到「摒貴」，有人問「那個客人最後有點掛包皮的嗎？」但是也有人安慰她說「我朋友是在早餐店，有洋蔥鮪魚蛋捲之類的，他直接問客人：先生你洋鮪好囉！」；也有人說，「之前我跟壽司店說我要十個包皮壽司」，「可能中間加個「的」（掛包的皮）會比較好」。

(中時電子報)