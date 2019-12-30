沒被抓去進補！寵物「薑母鴨」走失 飼主PO文尋獲。(影/中天新聞)

南投有民眾養寵物鴨，取名叫「薑母鴨」，平時最喜歡和主人一起到早餐店吃蛋餅。日前飼主帶著鴨出門，薑母鴨竟然飛走了，飼主好心急，擔心寶貝鴨兒會被抓去冬令進補，急得在臉書社團po文協尋，還好有民眾發現，讓薑母鴨，重回飼主懷抱。

南投縣草屯鎮有位吳姓民眾，養了一隻名為「薑母鴨」的綠頭鴨，牠本月中旬才剛走失過一次。最近吳姓飼主帶愛鴨「薑母鴨」去早餐店吃他們最愛的蛋餅，路途中看她網店的方向飛去，怎料到牠竟然沒降落，直直往天空中飛走消失了！這下可急壞了飼主！趕緊上前搜尋，但是怎麼找都找不到，他指好趕緊在臉書社團PO照片請求協尋，網友看了紛紛轉發幫忙協尋，但也有不少人打趣說，「在這可怕的冬天..還亂跑，小心真的變『薑母鴨』」、「我看你要去薑母鴨店找了」、「這天氣，進補好時機」。所幸之後有網友見到「薑母鴨」，留言給飼主說「是這隻嗎 目前在我這噢，先幫你抓起來了，在太平路一段這」。

飼主受訪時表示，薑母鴨愛吃蛋餅，每天都與他，還有荷蘭純原雞姐姐「三杯雞」，1人1鴨1雞一起到早餐店用餐。

(中時電子報)