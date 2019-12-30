陶晶瑩（陶子）29日出席汽車品牌活動，談到親子互動，陶子笑稱13歲女兒荳荳進入青春期，近日天氣轉冷，母女互動逗趣，「有一種冷叫『媽媽覺得妳冷』，那天早上叫她穿暖些，她說不冷，結果回來整個鼻頭都是紅的。不過最令我有感的，是跟兒子坐計程車，司機說很喜歡我的歌，結果小龍秒回：『老人才喜歡。』當場忍不住想瞪他。」

陶子提及荳荳很迷韓國女團TWICE，「這周連續3天晚上，我們戴口罩陪女兒像遊魂一樣，在西門町每天逛4小時以上，只為了荳荳想摸一下商品，並把周子瑜東西偷偷放最後，她就怕被買走。」

陶晶瑩鼓勵女性自主。（盧禕祺攝）

好友袁惟仁跌倒導致腦溢血，手術後返台東老家調養，陶晶瑩透過袁惟仁前妻陸元琪關心，「探望的話，還是需要他們家人許可。」對於兩人兒子袁義前陣子發文寫下「人生追逐只是盡頭那座靈骨塔」引發關注，她也緩頰，「袁義其實是個文青，可能語氣比較重，但並不是指他爸爸，只是外界聯想，希望多給孩子一點空間。」至於陸元琪因媽媽近日動手術，似乎陷入經濟困境，陶晶瑩說：「我們是很好的姊妹，如果小琪開口，我一定幫忙，但她沒開口就是自己能處理。」

陶子在She’s Mercedes「探索未知的未來與自己」講座中，談起女性在社會上的定位，尤其被問到陳綺貞激吻人夫與謝忻不倫戀，她相當有感，「為什麼每次發生這種事，總是一味譴責女生？我們一起譴責不該這樣做的已婚男人吧。」

(中時 )