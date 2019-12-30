高雄知名餐飲業者「鄧師傅」推出30道年菜料理，搶攻宅經濟市場。（柯宗緯攝）

明年農曆過年來得早，除了到飯店吃年夜飯外，近年宅經濟興起。高雄知名餐飲業者「鄧師傅」推出年菜料理，端出30道料理可以任由消費者自由搭配，預料今年業績可成長2至3成，業者也強調，今年食材貴上1成，但年菜價格凍漲，回饋消費者。

鄧師傅秉持「用好湯煲好湯」的理念，以精心熬製的老母雞湯做為湯底，再與各種珍貴食材做結合推出十大名湯：象徵富貴滿盈的「鮑魚烏參佛跳牆」、呷懷念古早味的「黃金鯧芋香米粉」、豐富膠質的「鮑魚花膠燉土雞」、酒香撲鼻的「花雕桂筍煲鴨湯」及湯鮮濃郁的「杏仁響螺燉烏雞」等，電鍋加熱就能簡單上桌。

經典美味還有飄香35載的「筍干扣蹄膀」、財源滾滾的「大四喜(瑤柱獅子頭)」、象徵子孫滿堂的「蔥(火靠)鯽魚」、香辣過癮的「川味牛三寶」、迷人花香的「玫瑰油雞」、口味濃郁的「蔥(火靠)腩排」及年菜評比冠軍的「土豆豬腳」等30道料理，皆是鄧師傅最膾炙人口的經典手藝。

鄧師傅今年特別推出春節限定的「人蔘燉銀耳」，要讓家中長輩們元氣倍增。同時，還有「冰糖雪梨燉銀耳」、「桂花香蘋燉銀耳」、「杏汁燉木瓜」及「桂圓紅棗燉銀耳」可以自由搭配選擇，讓一家大小都能開心迎接新年的到來。

為了因應春節企業送禮需求，鄧師傅設計七款仿西式料理包裝的禮盒，每款禮盒各具特色，可依照送禮對象挑選適合的品項。其中與精品豬肉品牌—「究好豬」聯名推出「蔥燒元蹄」禮盒。即日起訂購滿3600元，可享有全台免運送到家的優惠。

(中時 )