高雄鼓山國小操場興建地下停車場，第一期工程創意遊具及籃球場竣工，但暫時僅供校內學童使用。（高市交通局提供／柯宗緯高雄傳真）

哈瑪星當地停車位不敷使用，高市交通局在鼓山國小操場興建地下停車場，預計明年12月完工，可提供小型車停車格位184格。第一期工程包含創意遊具及籃球場部分已完工啟用，目前暫時提供校內使用，未來將開放與民同樂。

哈瑪星地區哨船頭遊艇碼頭、西子灣風景區等重要觀光景點，每逢假日湧入大批遊客，停車幾乎一位難求，加上周邊屬於早期發展的社區，街道寬度有限沒有多餘的公有閒置空地開闢停車位，影響當地居民生活及整體區域發展。

交通局長鄭永祥28日為遊戲場主持移交儀式，他指出，第一期工程最為吸睛是以帆船為設計構想的創意遊具，結合哈瑪星在地文化意象，打造地景式裝飾遊具，讓遊具更富趣味性、參與性及特色性，幫助學童在玩樂當中啟發探索在地文化的樂趣。

至於民眾關心的鼓山國小地下停車場工程，鄭永祥指出，現已辦理地下室開挖作業，要求相關工程務必按照標準作業程序辦理，期許未來完工能為哈瑪星地區解決停車空間不足問題，同時創造全新街景及友善人行空間。

(中時 )