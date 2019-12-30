雙人組「黑旋風」27日晚在台北西門河岸留言舉行「旋風來襲演唱會」，原訂10點結束的演唱會，兩人在安可環節不停加碼，加上曹西平、江志豐、賴銘偉、師妹楊蒨時以及王宏恩多位嘉賓祝賀及演唱，以及兩人台上對話爆笑連，延至11點才完成演出，觀眾們直呼值回票價。
黑旋風於2013年11月成立，主唱鼓手杜紹穎與主唱吉他手杜家慶兩人不僅音樂表演傑出，活潑搞笑功力成為他們獨門特色，多年前首度在台視《我要當歌手》出賽時，將主持班底張小燕、黃子佼等演藝前輩逗笑到幾掉淚；演唱會上他們展現一貫妙語如珠，卻也在唱到以屏東家鄉主題歌曲時湧上思鄉情不禁飆淚，自然深情，讓現場充滿溫暖笑淚。
曹西平突襲嗨唱〈熱情的姑娘〉
資深演藝前輩曹西平現身會場，他巧在演唱會場附近西寧南路36號之55開耳環店「An&J 穿洞日常」剛開幕，現場發起店名片、逗笑全場。他語重心長勉勵：「你們聲音棒、很努力；演藝路不易，就算得了金曲獎也未必有工作。」他也提醒演藝界現實，「不是你想待多久就可以待多久，要一直保持對音樂的熱情保持。」眾人也嗨唱曹西平成名曲〈熱情的姑娘〉。
黑旋風同門師妹楊蒨時則以完美聲線演繹陶喆〈愛我還是他〉、台語金牌製作人江志豐特別創作歌曲〈讓我醉〉贈兩人。搖滾宮主賴銘偉駐唱前趕赴現場合唱〈拒絕再玩〉、部落天王王宏恩和知名樂手吉他神童Roberto老師&馬來西亞實力keybord手will老師帶來〈日出〉的驚艷組合、穿插原住民古典異色笑話，整場演唱會高潮不斷。兩人演繹敬小強創作〈打屎你〉更以蟑螂造型演唱，全場笑翻。
(中時 )
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