盧金足／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日晚上在「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」表示，拒絕民進黨繼續執政四年，再執政四年，台灣會變的更悲慘，政治人物前面永遠有三條道路，他要帶領人民走一條英雄的路，「心中有人民，沒有自己」。

韓國瑜說，政治人物有三條路，一條是英雄的路，一條是梟雄的路，一條是狗熊的路，他會走一條英雄之路，英雄是「沒有自己，只有人民」，民進黨走上的是梟雄道路，他們只知道吃香喝辣，只知道貪汙腐敗，忘了人民對他的期待，走上梟雄之路，「只有自己，沒有人民」。

如果走上狗熊之路，「忘記人民、享受自己」，韓國瑜強周，我們有責任帶領人民從自己開始走一條英雄的路，如果韓國瑜、張善政可以當選正副總統，我們肩膀上的責任非常重大，我保證我們眼中「只有人民、沒有自己」。

他直言，國民黨曾經擁有權力，國民黨有做不好的地方，我們曾經有過權力，但最後遠離人民，讓台灣人民失望傷心

，國民黨變成在野黨，但2020年大選，看到民進黨走上貪汙腐敗道路，大家已經知道民進黨已經完全腐敗，大家要一起下架民進黨。

韓國瑜說，非常非常遺憾，三年半以前，台灣人民這麼熱愛民進黨，一大堆選票給了民進黨，讓他們總統過關，立法院過半，廣大的台灣，期待民進黨可以讓台灣人民安居樂業

、幸福快樂，在這三年半，台灣人民一次又一次的失望，看到蔡英文跟民進黨團隊，在英雄之路與梟雄之路，民進黨選擇了一條梟雄的，他們眼中只有民進黨的利益。

韓國瑜呼籲選民睜大眼睛，選一個政黨未來能夠帶給我們幸福，選一個政治人物，能夠帶領兩千三百萬台國台灣同胞走向快樂與陽光的路，全世界都在看著這次選舉，親愛的大台中地區的鄉親、親愛的台灣同胞，我們這次要用選票向全世界證明，台灣人民是有智慧，有判斷力的，關鍵在這次的選舉，選擇韓國瑜。

(中時 )