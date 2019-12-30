邁入2020年送舊迎新的美好時刻，台灣各地跨年演出不容錯過，從開場就高潮不斷，天團、天王、天后大亂鬥！睽違8年的五月天今年為「臺北最High新年城-2020跨年晚會」揭開序幕；「老鷹三少」畢書盡、李玉璽、陳彥允則為「愛．Sharing2020高雄夢時代跨年派對」獨家合體開唱。

不只團體氣勢登場炒熱氣氛，天后也將美麗大比拚，安心亞、楊丞琳將在「台中后里麗寶」跨年場熱唱，安心亞將挑戰「16分鐘不斷電」電音組曲，該表演需要耗費大量體能，讓她練習時直呼：「實在吃不消！」她也承諾，「服裝一定會全都露！搖身一變成為全台跨年最辣的Party Queen！」

安心亞（前）將挑戰「16分鐘不斷電」電音組曲。（三立提供）

而甜蜜新婚的楊丞琳活力滿滿，台中后里開場完，立刻趕往台北場倒數，陪伴粉絲誠意滿滿。不遠處「台中太平」跨年場則由于美人率領蔡昌憲、許志豪演出開場秀，「花蓮太平洋觀光節」跨年晚會則由阿喜驚喜演出。

謝金燕桃園跨年演出有驚喜。（民視提供）

跨年晚會眾星輪流上陣，其中最令人期待的無疑是倒數時刻，久未露面的謝金燕向來性感吸睛，她今年做足準備，準備在桃園跨年壓軸熱唱陪大家倒數，她預告：「是歷年最盛大陣容！」演出一向喜歡保密的她這次會推出何種表演，令粉絲相當好奇。婚後幸福的徐佳瑩在台中后里場陪粉絲開心倒數；台中太平場倒數則是台語歌后黃妃攜手歌王翁立友嗨唱，邱勝翊（王子）也在花蓮場陪粉絲倒數。

蕭敬騰2020首唱獻給高雄夢時代跨年派對。（中天提供）

而倒數後還有眾多大咖藝人接力登場，金曲歌王蕭敬騰將在高雄夢時代跨年場陪大家迎接新希望；單飛後歷經合約糾紛的吳青峰，則選擇在台北跨年場，以歌聲告別壞的事情迎接美好；難得不以主持人身分，回歸歌手身分的吳宗憲帶著兒子鹿希派在台中后里跨年場熱唱，陪粉絲度過新年第一天。而畢書盡則在高雄夢時代開場演出後，急奔台中后里場，接在吳宗憲父子後頭登台陪粉絲迎接新年。

此外，人氣超夯的周興哲在台中太平跨年場熱唱，周湯豪同時間也在桃園跨年場賣力演出，金曲歌王蕭煌奇則在桃園跨年場深情演出，陪粉絲迎接新的一年。

(中時 )