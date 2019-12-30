2020總統大選3場政見會、一場辯論會落幕，國民黨候選人韓國瑜不斷出怪招，挑起話題，強壓綠軍，讓民進黨蔡英文幾乎無力反擊。從這幾場政見會、辯論會的交手，港媒認為，民調封關後的最後10天，民進黨真的怕了。

香港媒體《中評社》分析說，國民黨打選戰太制式、太老派，民進黨骨子裡根本瞧不起國民黨打選戰能力。但韓國瑜儼然成了藍軍新戰神，把庶民跟他的選舉綁在一起。韓的造勢場子會這麼熱，是因為他把攤商都綁進來，他賺人氣、攤販賺錢，形成過去從未有過的政治造勢產業鏈。這些受惠產業鏈以前都是民進黨死忠鐵票，結果被韓逆轉了。

29日辯論會韓國瑜重砲轟3媒體，衝高了聲量，但負面聲量應也會居高不下，但有聲量就會引起討論。韓的怪招就是一定要創造話題，才有曝光度，當然這也是下險棋。

韓國瑜在政見會、辯論會火力全開攻擊新潮流的核心策略是，選民不喜歡他也無所謂，重點是要讓選民覺得非下架民進黨、蔡英文不可。這場選舉本來就是討厭民進黨和討厭韓國瑜的對決。韓雖然被部分的人討厭，但他只要讓討厭民進黨、蔡英文的人多過討厭韓國瑜，他就有救了。

(中時電子報)