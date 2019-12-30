2020跨年晚會不只台灣精采，大陸各家電視台也祭出超強陣容，令外界相當期待。北京衛視「2020環球跨年冰雪盛典」請到金嗓歌后蔡琴以及音樂教父羅大佑；江蘇衛視「2020跨年演唱會」巨星雲集，包含孫燕姿、王力宏、潘瑋柏、周華健、張韶涵、謝霆鋒、薛之謙、鄧紫棋、歐陽娜娜等都在演出行列中。

不僅如此，東方衛視「追夢2020跨年盛典」也請來厲害演出陣容，包含羅志祥、梁靜茹、張信哲、那英、草蜢、AKB48TeamSH、迪麗熱巴等。值得一提的是，梁靜茹在恢復單身後首次跨年演出，屆時她的一舉一動都將成為注目焦點。

孫燕姿將出席江蘇衛視「2020跨年演唱會」。（中國時報資料照）

2020跨年演出也是天后較勁的時刻，孫燕姿近日剛與天團五月天在演唱會驚喜合體，她在江蘇衛視跨年晚會將準備何種歌單，令粉絲期待。而那英特殊的迷人嗓音，在東方衛視跨年晚會陪伴民眾送舊迎新，可說是聽、視覺極大享受；蔡琴低沉的魅人音色則在北京衛視跨年晚會經典重現，可說是最值得期待的精采演出之一。

(中時 )