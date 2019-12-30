周日不平靜！美國德州懷特賽特門（White Settlement）一所基督教堂（West Freeway Church of Christ）當地時間29日上午10時發生槍擊案，包含槍手在內2死1傷。

據美媒報導，一人當場死亡，另一人在送醫過程中也出血過多而死亡，第三人受傷，目前送醫治療。

據美國警方法表示，槍手就在三人之中。至於槍擊案發生原因，警方仍在調查中。

(中時電子報)