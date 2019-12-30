德州教堂槍擊案！含槍手在內2死1傷 04:362019/12/30 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國德州懷特賽特門（White Settlement）一所基督教堂（West Freeway Church of Christ）29日發生槍擊案。（圖取自Google Map） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周日不平靜！美國德州懷特賽特門（White Settlement）一所基督教堂（West Freeway Church of Christ）當地時間29日上午10時發生槍擊案，包含槍手在內2死1傷。 據美媒報導，一人當場死亡，另一人在送醫過程中也出血過多而死亡，第三人受傷，目前送醫治療。 據美國警方法表示，槍手就在三人之中。至於槍擊案發生原因，警方仍在調查中。 (中時電子報) #槍擊案 #美國 #德州 也許您會感興趣 推薦閱讀 不滿女友分手強闖民宅開槍 莽男朝警開槍遭制伏 15:592019/12/26 社會 無照駕駛聯結車釀3死 負責人判刑1年半 17:362019/12/26 社會 伊朗發生5.1地震 鄰近布什爾核電廠 14:102019/12/27 國際 撞進民宅 哈薩克班機墜毀 至少12死49傷 11:252019/12/27 國際 中華泛藍協會：反滲透法將發生嚴重寒蟬效應 14:372019/12/27 政治 朱雲鵬：台商回流 房地產發生三大效應 13:142019/12/27 財經 韓稱319槍擊案是邱義仁自導自演？侯友宜：結果已呈現給國人 16:182019/12/28 政治 2台女馬來西亞車禍1當場身亡 肇事者逃逸 19:182019/12/28 社會 美休士頓住宅區發生槍擊案 至少2死7傷 10:362019/12/29 國際 槍手挾人質 未婚媽溺死嬰 04:102019/12/30 地方新聞 國際熱門新聞 德州教堂槍擊案！含槍手在內2死1傷 - 國際 悚！幽靈船漂上岸 驚見5屍2頭顱 - 國際 俄烏交換戰俘 以結束5年戰爭 - 國際 北韓耶誕禮物 美國繃緊神經 - 國際大事 - 中國時報 不當英王室附屬品 梅根要自創帝國 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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