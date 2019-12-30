2隻巨大狐貍玩偶放進推車內，瞬間就讓推車滿載了。（圖/ˋ摘自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

Costco好市多不久前才推出令人瘋狂的巨大商品，是一隻巨大的「倉鼠玩偶」。近日有網友的購物欲望被這款擁有巨大身形的「狐狸玩偶」勾起來了。原PO「一口氣買了兩隻，真的好重啊」，她並且在臉書社團上分享帶「它」回家的過程，吸引了1.3萬人按讚驚呼「好可愛」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，「抵擋不了狐狸的魅力，一口氣兩隻真的好重啊，冷冷的天靠著它看電視，想想都好療癒！」

原PO也拍下了她將從賣場把2隻巨大的「狐狸玩偶」扛回家的過程，只見原ＰＯ把2隻巨大狐貍玩偶放進推車內，瞬間就讓推車滿載了，都快放不下其他商品。巨大狐貍玩偶在收銀台上時，幾乎佔滿所有空間，龐大的身軀萌翻一票網友。待原PO將它們塞進汽車後座，準備開車回家時又拍了一張照與網友分享，每個角度都相當療癒。

超萌照片一曝光，竟然吸引了1.3萬人按讚，紛紛留言，「過年高乘載的時候可以用」、「看到它規矩地座在輸送帶上，直接戳中莫名地笑點」、「很多人在看你結帳吧」。但也有人吐槽，「講句不中聽的話，中看不重用」、「沒有多餘的空間擺」。

(中時電子報)