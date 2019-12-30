靠著《女兵日記》系列的「小仙姑」一角，梁舒涵拿下金鐘獎最佳新人獎，粉絲從小學生到阿公阿嬤都有。在訪問當天，梁舒涵一踩進台北市立兒童樂園，就有小學生上前要求合影，她立刻開心地和小朋友們來張大合照，十分乾脆；目前成天軋戲的梁舒涵，從小就是「可可控」，外出用餐常點甜食來紓壓，卻換來三、四顆金色假牙，直到受到小S的影響，才開始好好照顧牙齒！

梁舒涵對樂園的戶外設施有些害怕，對室內的賽車、投籃機等遊樂設施則相當拿手。（圖／張祐銘）

台北市立兒童樂園剛開幕時，梁舒涵就和同學相約嘗鮮，然而她卻是「顧包包組」，原來梁舒涵從小怕暈又怕高，不僅不玩雲霄飛車，也拒絕搭上咖啡杯，「男孩子調皮地轉動中間的鐵環，拚命讓杯子高速旋轉，我的身體根本吃不消。」不過，她不會尖叫，只會不講話地慢慢消化內心的恐懼。

碰碰車黏在牆角

高中時期，梁舒涵終於鼓起勇氣挑戰雲霄飛車，沒想到一上去就頭昏腦脹，一下來就大吐。雖然懼怕某些遊樂設施，但只要朋友邀約，梁舒涵還是會快樂現身，「我喜歡和大家在一起相處的時光！」

燻雞肉三明治（150元）（圖／張祐銘）

梁舒涵笑說，還好有室內遊樂設施，接著強調賽車、投籃機都是她拿手的遊戲，「我玩遊戲不求第一，但一玩都會很投入！」不過，一談起碰碰車，梁舒涵卻又立刻被打敗，「明明告訴自己方向盤不要亂轉，但一踩油門總是直接去撞牆，不管多少人教我，我就是卡在角落出不來。」

螞蟻嘴換來金牙

《女兵日記》系列已邁入《女力報到－小資女上班記》，梁舒涵在劇中繼續當個可愛人妻。幾乎天天軋戲的她，偶爾會來不及吃早餐，只以一杯熱可可墊胃，「咖啡弄」的熱可可正是她的最愛，是會讓自己心情好的飲料。」

）

除了坦言是個「可可控」，梁舒涵還自曝從小就是「螞蟻嘴」，因為太愛吃甜食，換牙前就蛀了十顆牙，現在光是下排牙齒，就有三、四顆金色假牙。

「我是因為受到小Ｓ的影響，才開始好好照顧牙齒！」原來，梁舒涵看到小Ｓ戴完牙套後變得超美，便主動向媽媽要求也要戴牙套。由於過去紀錄不良，媽媽和牙醫都對她耳提面命：「如果戴牙套就一定要好好刷牙！」加上梁舒涵那陣子看到表哥戴牙套卻沒有好好清潔，導致牙齒蛀光光，因此當起「牙套妹」的時候，超級認真刷牙，「拔掉牙套的時候，一顆蛀牙也沒有。」

直到現在，梁舒涵仍愛吃甜食，爸爸總會常備可可粉「孝女」。之前有一段時間，梁舒涵怕胖忍住不喝，只挑生理期時犒賞自己，直到南下屏東拍戲，壓力過大且沒什麼機會吃到甜食，她才又開始想喝就喝，「我會調配糖分，不會喝了可可又吃蛋糕。」看來「忌口」確實是女明星的標配啊！

台北市立兒童樂園

地址：臺北市士林區承德路5段55號

營業時間：每日09:00至17:00

備註：1.週六、寒暑假期間及連續假期（除收假日外），延長營運至20:00。

2.週日或連續假期收假日，延長營運至18:00。

咖啡弄劍潭店

地址：台北市士林區文林路132號

營業時間：周一至周日 12:00至22:00

延伸閱讀

(中時電子報)