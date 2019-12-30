國內殯葬龍頭龍巖集團旗下的「龍智營業處」日前才爆發吸金案，但爭議不只這一起。有民眾追查後竟發現，龍巖除了板橋會館是合法的，其餘全台10個會館都是違法經營寄棺、設置靈堂等業務，每年賣出的「會館憑證」金額至少有上億元。離譜的是，即使龍巖屢遭殯葬處開罰，卻甩都不甩，簡直視法令如無物。

從事房仲業的董先生（董男），拿著一疊燙金字外殼的龍巖「生前契約」，以及一張張總價約1500萬元的「會館憑證」，痛批龍巖惡意吸金，如今他的血汗錢，恐怕成為一堆廢紙，讓他欲哭無淚。

董男自扮柯南追查發現，龍巖位於高雄第一市立殯儀館旁的鐵皮建築，竟是私自以鋼架搭建鐵皮屋，再私搭寄棺、靈堂等設施，已明顯違法。

董男曾私下詢問殯葬管理處人員，管理處人員意外透露，龍巖位於高雄三民區本館路六百巷旁這棟佔地面積約480坪的鐵皮屋，因「違法使用殯葬設施，已遭多次開罰」，每次罰款金額約30萬到80萬元不等，「龍巖似乎沒在怕，罰歸罰，照樣營業賺錢。」

高雄市殯葬管理處處長黃順成表示，龍巖位在三民區本館路六百巷旁的鐵皮屋，在2007年4月已經蓋好，而目前高雄有12家殯葬業者，自2016年9月後，已限制業者擴大或是新建設施。而既有的殯葬業者設施，管理處則是站在輔導合法的立場，讓這些業者能夠幫忙消化高雄市每年2萬3千具大體的數量需求。但只要有民眾檢舉，管理處還是會開罰，決不寬貸。

對於董先生等人的指控，龍巖品牌宣傳處賴副總表示，「板橋會館的使用憑證，是合法的司法契約，全台會館皆可使用，且龍巖絕對有履約能力。」至於被指10間會館均屬違法，他解釋因為殯葬設施嚴重不足，且龍巖並非隨便搭簡陋的棚架，或在未通過消防安檢的地方辦告別式，主管機關對於會館使用方式有一定的要求與規範，龍巖一定依法辦理。

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(中時電子報)