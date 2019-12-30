CTWANT 》農委會550萬輿情監測網消失 竟掀綠營網軍互打內幕

卡神楊蕙如遭檢察官起訴，讓外界驚覺綠營網軍無孔不入，藍委陳宜民追查發現，卡神名下另間公司「品原」也曾標下農委會農科院下輿情監測系統預算，同年度另兩項與輿情監測有關的標案，則分由「樂齊」「春露」得標，本刊曾披露，這兩家公司又與民進黨青年部主任吳濬彥的「有布」公司同址，藍委因此懷疑可能與農委會網軍案都有牽連。

更令人匪夷所思的是，農委會以輿情監測、新媒體為由，在網路業務上投入至少千萬公帑，但宣傳輿情的網站，卻在卡神人間蒸發後，不到保固期即悄然關閉，審計部想取得資料查明也吃閉門羹，預算究竟有沒有確實使用？關站幕後是否與伴隨卡神案傳出的綠營網軍互鬥有關，在在令人好奇。

陳宜民今年中就曾踢爆農委會涉嫌挪用預算組建網軍，投入逾三千萬元經費建置三項「輿情監測」系統與「新媒體傳播業務」，但卻看不到監測內容及成效評估報告，農委會主委陳吉仲當時聲稱這些都是標案詳細內容，屬於「得標廠商智慧財產權」，拒絕向外界公開，甚至連審計部都被拒於門外，引發譁然。

在遭質疑的多筆預算中，「107年數位平台建置及數位行銷案」的招標公告中顯示要建置農業平台、軟硬體和輿情監測，並要求至少保固一年。因為陳宜民堅持，農委會後來終於提供結案報告，但報告只記載該筆隸屬農委會農科院帳下的預算，用在製作「農創青春」網站和六場小型座談、直播，雖附上網站「截圖」及座談會照片、但部分照片也未依法標註預算單位，YOUTUBE的農創青春訂閱還不到十人，更扯的是「農創青春」網站在卡神案爆發後就悄悄「掛掉了」。

有民間廠商評估，類似網站應該不到二十萬元就能搞定，但扣除小型座談會開銷、直播等預算，推估農委會可能花數百萬元公帑建置，如今卻容忍網站不到一年即完全「蒸發」，在其他部會絕不可能出現，相當不可思議。也傳出陰謀論，直指「卡神案」讓綠網軍曝光風險大增，因製作該網站的預算也曾被立委懷疑用來養網軍，如今要爆出卡神曾替該預算案租賃設備，顯示可能不只一支網軍覬覦農委會預算，才乾脆關閉網站、斷絕外界追查。

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(中時電子報)