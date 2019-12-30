12/30-1/5｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢了！她表示，周二就是跨年，2019年竟然真的要結束了！目前「五星雲集魔羯」（水、木、日、土、冥），我們被政治、長者、老人議題、事業等話題籠罩，也感覺到工作壓力山大。

火星天蠍衝刺，本周五下午五點火星移位，交接時刻火能量強，當心刀火燙傷，遠離脾氣火爆的人及危險場所。唐綺陽說，火能量不可小看，像她就已經跌倒受傷給大家看了。所以，跨年人擠人一定要當心「人多」的各種災難。

周五後火星進射手，請射手人接招，換你們要火起來、熱起來、紅起來啦。關注海外事件，高知識分子、外籍人士等話題火紅，國際航空交通繁忙，射手避免火氣大或說話太直。

重要星象：金星在水瓶，眾星雲集魔羯，火星天蠍最後衝刺，火星進射手。

財運注意↓

白羊：可能為工具破財

巨蟹：遇到調頭寸，要想辦法拒絕

工作注意↓

天蠍：急躁造成衝突，有機會突破僵局

射手：有機會向大人物學習

魔羯：事情繁多需要居中協調

水瓶：有升官運，受長官青睞

桃花注意↓

金牛：沒時間維護感情，小心對方不滿

雙子：當心感情太過直接，評價兩極

天秤：受到陪伴、照顧而心存感激

雙魚：桃花滿天飛，難以選擇

健康注意↓

獅子：雜訊太多、腦袋過勞，應靜心休養

處女：別跟老毛病過不去

(中時電子報)