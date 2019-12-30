美國國防部昨（29）日表示，美軍已對伊拉克、敘利亞境內5處伊朗支持的民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）據點進行空襲，至少已造成18民兵喪命、超過50人受傷。

美國國防部29日宣布，已經對伊拉克、敘利亞境內5座伊朗支持的民兵組織「真主黨旅」的軍事基地進行空襲。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部宣布，美軍於美東時間29日上午11時展開對伊拉克、敘利亞境內5處「真主黨旅」據點展開空襲，其中3處據點位於伊拉克境內，2處位於敘利亞境內，這些據點包含貯藏武器的兵工廠以及用來訓練、執行攻擊任務的指揮控制中心，

伊拉克的消息人士指出，美軍周日在伊境內的3場空襲行動已造成至少18名伊拉克民兵死亡，另外超過50人受傷，死者當中包含4名真主黨旅指揮官。美軍昨日的空襲中也鎖定真主黨旅位於伊拉克西部與敘利亞交界的卡恩（Qaim）地區總部。

美國國防部29日公布美軍空襲真主黨旅在伊拉克卡恩地區據點的畫面。（圖／路透社、國防部）

匿名美國軍官透露，美軍周日使用F-15戰鬥機進行空襲行動。五角大廈將這起空襲行動定位為「精準防禦性空襲」（precision defensive strikes），美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在聲明中表示，「為了因應真主黨旅持續在伊拉克境內針對『堅定決心行動』（Operation Inherent Resolve）聯軍基地的攻擊行動，美軍因此進行了精準防禦性空襲，以降低該組織未來進一步攻擊的能力。」

美軍周日的空襲行動主要是回應上周美國與伊拉克聯合軍事基地遭襲擊事件。27日，伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）附近軍事基地突遇火箭攻擊，導致一名美國民間承包商喪命，另外4名美軍、2名伊拉克安全部隊成員受傷，華府指控攻擊是由伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織「真主黨旅」所為。

(中時電子報)