獨行俠前役碰上缺兵缺將的勇士，一口氣飆出了隊史新高的單場24記三分彈，痛宰勇士20分。超級控衛東契奇(Luka Doncic)打完前3節拿到大三元，總計31分、12籃板、15助攻。東契奇實在太可怕了，如果勇士柯瑞(Stephen Curry)沒缺陣可能也打不贏他。

東契奇認為沒那回事，「柯瑞投籃比我準太多了，他是個比我更好的球員。他在聯盟這麼久了，早已是大家的偶像。去年我在選秀之後和他一起練過球，那是很誇張的，他每一球都進，他不會失手。我一輩子都不會忘記那次練球。」

當年麥可喬丹(Michael Jordan)進入NBA時相當高調，灌籃大賽他長褲都沒脫就上場，還帶著閃亮亮的金項鍊招搖，遭到媒體批評。當時還傳言東區控衛湯瑪斯(Isiah Thomas)在明星賽串聯老將，故意不傳球給喬丹，讓他只得7分(後來喬丹澄清是自己打太爛)。

20歲的東契奇比當年的喬丹還幼齒，態度卻成熟許多。媒體想拿東契奇比較喬丹，東契奇說自己沒得比；媒體拿東契奇比較柯瑞，東契奇就把柯瑞猛讚一番。這麼會做關係，難怪喬丹品牌要把他簽下來了，一向很少稱讚人的喬丹說：「東契奇是個不可思議的年輕人，別人要練多少年才能達到他的程度。」

(中時電子報)