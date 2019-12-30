台中造勢國瑜夜市地上都是爛泥。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

昨（29）日在台中舉辦造勢晚會，國民黨動員力挺，韓粉更不畏風雨到場支持。網紅四叉貓（劉宇）也到現場，但受不了淋雨、踩爛泥長達六小時，最後決定放棄離開，佩服韓粉毅力，表示「蔡英文明年輸定了啦」。

舉凡韓國瑜的造勢場合，常常可以看見四叉貓的身影，昨日下午他也到台中造勢現場，指出天氣又濕又冷，且國瑜夜市地板上全是爛泥。

四叉貓受不了直呼「這次算我輸，我不夠鐵粉」，在現場淋了六小時的雨、雙腳踩在爛泥中六小時，膝蓋以下全是泥巴，崩潰到決定放棄，「我現在、立刻、馬上要搭高鐵回家不等韓導了！」而當時是晚間7點半，四叉貓表示現場3萬8千個椅子已坐滿，且溢出許多，估計現場已有5萬人以上，但韓國瑜9點才到場，不知道到時候會有多少人，「這次算你們還留在現場的人贏啦，你們比較鐵可以了吧（氣哭）」。

最後，四叉貓也說，自己跑了57場韓國瑜造勢，都受不了像這樣的惡劣環境，沒想到現場竟來了5萬起跳的支持者，直呼「你們蔡英文明年輸定了啦」。

(中時電子報)