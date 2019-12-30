陶瓷基板廠同欣電（6271）今年第四季營運淡季逆揚，總經理呂紹萍預期全年營收估可與去年相當，資本支出則將創歷史新高。而透過換股併購勝麗（6238），預期可望強化競爭力、提供客戶一次購足服務，藉此爭取更多美系及日系客戶訂單需求。

同欣電受車用陶瓷散熱基板需求下滑影響，2019年1～11月合併營收67.48億元，年減1.34％，為近7年同期低點。公司27日傍晚召開法說會，呂紹萍表示，目前看來第四季可望填補先前衰退，預期全年營收可望與去年相當。

因應產能擴充需求，同欣電5月斥資15.2億元購置八德土地，使今年前三季資本支出衝上18.59億元，已超越2012年全年15.28億元。呂紹萍表示，今年資本支出將創新高，八德廠樓地板面積預期將超越現有台北、龍潭及菲律賓廠合計，總部未來亦將從台北遷往八德。

呂紹萍表示，因應CIS晶圓重組需求躍增，年中已在龍潭廠擴充1個無塵室、增加產能建置，後續未使用空間將盡速建置無塵室，並依客戶需求逐步引進設備。據經濟部投資台灣事務所揭露，同欣電針對八德廠新建廠房產能、龍潭廠擴增產能，規畫斥資逾97億元。

對於策略併購勝麗，呂紹萍指出，手機及車用CIS許多技術未來將逐步靠近，應用於手機的3D感測將來會應用於汽車。車用可靠性要求高，若沒先做好晶圓重組檢查將難以取得認證，結盟整合雙方智財優勢，對未來提供一次購足完整服務、強化競爭力將有很大助益。

對於明年4大產品成長動能，呂紹萍預期以影像產品最強，受惠需求強勁及併購效益挹注，營收有機會超越的陶瓷基板、成為最大產品。混合積體電路模組動能居次，主要受惠醫藥用超音波感測器需求，隨著明年台灣晶圓供應商開始生產，可望帶動營收有較大幅度成長。

高頻通訊（RF）模組成長位居第三，呂紹萍指出，主因5G基地台布建光纖、數據中心數量增加，帶動光纖通訊雷射二極體模組需求。新拓展的低軌道衛星收發模組，客戶已發射的2顆衛星均已搭載同欣電模組，目前進展順利，看好明年開始大量生產的機會非常高。

至於今年因車用LED照明產品需求下滑而衰退較多的陶瓷基板，呂紹萍表示，目前雖未看到明顯回升，但需求狀況已持穩。明年以電動車功率模組用基本較具成長性，預期需求將按汽車產業特性緩步提升，希望明年陶瓷基板營收可持穩、甚至小幅成長。

(時報資訊)