不斷電系統（UPS）廠碩天（3617）發行國內第一次無擔保可轉債（CB），主辦承銷商宏遠證（6015）表示，將於今（30）日起開放競價拍賣，底標價每股101.5元，最低投標單位1張，每一投標單最高投標量、單一投標人最高得標張數合計均不得超過1020張。

碩天此次可轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行1.2萬張，依法保留承銷總數15％，其中1200張由宏遠證自行認購、協辦承銷團自行認購600張，其餘1萬200張則採競拍方式辦理公開銷售，投標期間為12月30、31日及明年1月2日。

宏遠證表示，此次碩天一（36171）可轉債預計明年1月15日於櫃買中心掛牌，以轉換溢價率109.61％作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為122元，發行期間為3年，並設計滿3年依面額101.5075％賣回予發行公司。

碩天以成為世界級電源管理解決方案領導廠商為目標，1997年成立時即注重自有品牌CyberPower經營，從產品設計、開發、製造到後段行銷、配送、客服及維修均一手建置，並深耕北美市場，迄今暢銷所有大型連鎖通路及電商龍頭，為北美第二大UPS廠。

碩天於2008年1月公開發行、2009年12月轉上市掛牌，迄今公司營運表現穩健、獲利及債信評等良好。宏遠證指出，在目前全台1712家上市櫃公司中，碩天為唯一連12年發放現金股息、且現金股息連11年成長的上市公司。

碩天2019年1～11月自結合併營收85.33億元，年增12.61％，改寫同期新高。前三季歸屬母公司稅後淨利5.9億元，年增13.92％，每股盈餘7.29元，優於去年同期6.4元，獲利成長動能優於營收、亦雙創同期新高。

(時報資訊)