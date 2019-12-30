和大(1536)董事長沈國榮2018年底曾憂心指出，景氣循環逢九必墜，而2019年全球車市的確受到貿易戰等因素，表現低迷，和大也受到影響。沈國榮表示，今年和大很辛苦的走來，預期全年營收將下滑18％，獲利衰退幅度會大於營收，也是和大自金融海嘯後，10年以來首度見到衰退。但他認為，2020年客戶需求回升，全年營收目標重返70億元以上，可回到歷史新高附近。

沈國榮表示，2019年原本公司計畫做到超過70億元以上，但無奈整體車市不佳，全年營收不到70億元，低於去年71.53億元，減少幅度估計18％，獲利退幅度更大，主要因為和大營收規模有70億元，固定費用的攤提會受到營收規模下降影響到利潤，今年每股盈餘做到3元要相當努力。

沈國榮指出，今年B跟T前兩大客戶其實還是在成長，但成長幅度低於預期，且這兩大客戶以外的客戶在衰退，而影響整個表現。

以目前跟客戶洽談的訂單來看，像是電動車客戶，明年將由第1季每周1.6萬台，到第4季每周出貨提高到2.3萬台。隨著電動車大廠出貨量增加，對和大的需求也逐月增加，此外，美國車市調整告一段落，明年銷售量會回升，沈國榮對和大明年營運回升相當有信心，預期營收成長率能重回1成以上，站上70億元。

(時報資訊)