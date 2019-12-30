陶瓷基板廠同欣電（6271）董事長陳泰銘表示，CMOS影像感測器（CIS）未來市場規模自然成長估達雙位數，手機及車用為未來2大成長動能，換股併購勝麗（6238）將可望掌握產業短、中、長期發展契機，使同欣電成為在產業中最具成長潛力的公司。

同欣電27日傍晚宣布，將以股份轉換方式併購勝麗、納為旗下100％子公司，每1股勝麗換發1.244股同欣電普通股，推算約溢價14.5％。雙方將於明年2月14日召開股東臨時會提請表決通過，股份轉換基準日暫訂明年6月30日，完成後勝麗將下櫃。

同欣電27日傍晚宣布換股併購訊息後隨即召開法說會，勝麗經營團隊亦出席。陳泰銘透露，此案為勝麗董事長劉福洲主動上門洽談，雙方不到2個月便達成共識，特別感謝劉福洲基於股東、公司及產業未來考量，認為對產業發展及台灣的產業地位均非常重要。

陳泰銘認為，同欣電及勝麗都在尋找未來營運成長動力，在5G需求及自動駕駛發展趨勢下，手機及車用為CIS未來2大主動能，產業每年自然成長規模估達雙位數，雙方結合將可望掌握短、中、長期產業發展契機，成為最具成長潛力的公司。

對於雙方團隊如何整併，陳泰銘指出，國巨集團過去幾10年來有相當多的整併經驗，讓好的團隊能在產業持續發展。而同欣電及勝麗團隊各有專長、均為技術性公司，基本上較不存在冗員問題，因此不存在1加1後縮減、變成1.5的「減法」問題。

針對雙方生產據點未來是否整併，陳泰銘表示，同欣電及勝麗均有發展手機用CIS晶圓重組及車用CIS封裝，但雙方各有所長。目前雙方產能都滿載，未來將盡量物盡其用，將較有效率、較專注的業務擺在同邊，最作合理化的安排。

法人估計，同欣電此次透過換股併購勝麗，將使同欣電股本膨脹達近43％。對於泛國巨集團是否加碼對同欣電持股，陳泰銘會後受訪時表示，與勝麗合作並不是因為經營權問題，未來先把生意做好再說，認為股東會支持績效好的團隊，對此不會太擔心。

(時報資訊)