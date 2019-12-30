國民黨總統候選人韓國瑜昨日（29）結束台北的總統大選辯論，趕赴台中參加「國政領航、台灣富強」台中造勢晚會。雖現場低溫大雨，仍吸引超過30萬人參與。網友表示，老公怕下雨沒人不肯帶他去台中，他就自己從苗栗騎2小時車；但到了現場氣氛歡樂，尖叫聲不斷，宛如演唱會。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「今天下大雨，從苗栗騎摩托車到台中，騎了快兩小時（老公因為下雨不肯帶我去，又擔心下雨會沒人，不會開車，只好騎摩托車）。單單找位子，就踩了十幾分鐘的泥巴，還差點跌倒成泥巴人！前面兩排都是嗨咖，兩個年輕情侶，完全比照演場會模式，尖叫聲不斷，真是太歡樂了！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1300個讚、近200則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「辛苦了，感謝！」「有你真好」、「精神可嘉，佩服你的愛國愛台灣人情操哦」、「感動不已」、「人民的憤怒已經到了風雨無阻的地步」、「辛苦了，謝謝你的不離不棄。中華民國因為有你而偉大！」

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)