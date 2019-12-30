英國前下議院議長貝爾考成為英國230年來，首位辭職後沒有獲得授勳的下議院議長。英媒指出，疑似因為他之前對脫歐持反對態度，遭英相強生報復。

根據「每日郵報」報導，英國內閣辦公廳每年兩度公布授勳名單，分別在新年除夕前，以及英國女王伊麗莎白二世每年6月的官方壽辰時，10月請辭的貝爾考（John Bercow）理應出現在除夕前公布的名單中，結果卻未出現，疑似強生（Boris Johnson）從中作梗。

親近強生人士表示，此事打破下議院議長辭職後自動晉升上議院的慣例，一如貝爾考處理脫歐時，一再忽視議會慣例。

下議院議長的任務是主持辯論，確保程序正確進行，議長必須保持中立。不過，貝爾考在脫歐過程中許多抉擇被認為偏頗、傾向留歐派，引發脫歐派激烈質疑。他在10月31日請辭，結束10年議長任期，由工黨的霍伊爾（Lindsay Hoyle）擔任新任議長。

根據傳統，下議院議長請辭後，會自動在上議院取得一席之地，不過貝爾考打破了這項傳統，據信與他離職前對脫歐的相關處置有關。貝爾考被質疑藐視議會慣例，給予後座議員掌控脫歐議程的機會，進而導致脫歐延宕。

政府消息人士告訴「每日郵報」，「政府裡沒有人會急著給貝爾考授勳。他自認為是改革型議長，但他實際上非常偏頗。」

不過，接任他的霍伊爾認為，貝爾考有資格接受授勳，因為他在10年任期內有相當傑出貢獻，即便他在脫歐派眼中是個爭議人物。

貝爾考卸任後終於不必「保持中立」，可以抒發己見。他受訪被問到是否認為脫歐對英國的國際地位有益時表示，「老實說，答案是沒有。我認為脫歐是二戰之後最錯誤的外交政策，這是我真實的想法。」

(中央社)