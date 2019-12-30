2019亞姐出爐，來自廣東的22歲江雨婷奪冠。(圖／翻攝自東網)

同樣來自台灣的楊采薇，得到「最佳友誼親善獎」。(圖／翻攝自東網)

2019亞洲小姐總決賽29日圓滿落幕，由來自廣東的22歲江雨婷奪得后冠，而先前被踢爆黑歷史、捲進賣淫風波的台灣辣模子涵（翁子涵），則拿下「最上鏡小姐」殊榮。

子涵因遭連千毅風波牽連，接連被起底疑似賣淫、謊報學歷家世等新聞，讓她成為話題人物，但她不受流言影響，參加2019亞洲小姐選美，還挺進決賽，29日舉行總決賽，她最後和江雨婷、丁雪怡、羅思雅、王騫婭入圍五強，雖然最後沒能摘下后冠，但也奪得「最上鏡小姐獎」。

而亞姐冠軍則由22歲江雨婷拿下，她也同時兼得最佳明日之星獎，不過她今年也參選過港姐，卻沒得任何獎項，轉戰亞姐就封后，她也開心表示自己應該是贏在自信和笑容，亞、季軍則是由來自香港的羅思雅和來自阿聯酋的王騫婭奪得。

同樣來自台灣的楊采薇，賽前就以超胸猛身材獲得不少人氣，不過最終沒能進五強，僅得到「最佳友誼親善獎」，但她可以和小時候偶像任賢齊合影，讓她相當激動，直呼「從小半隨著齊哥的歌聲長大！今天就像是活在夢裡，激動不已。」

(中時電子報)