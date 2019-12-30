小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（30日）財經重點。

【1】iPhone12晶圓代工 台積通吃

蘋果2020年下半年將推出四款iPhone 12系列智慧型手機，除搭載運算效能更強大的A14 Bionic處理器，也會搭載高通Snapdragon X55數據機，並依各國5G網絡不同而僅支援Sub-6GHz、或同步支援Sub-6GHz及mmWave（毫米波）。供應鏈業者指出，蘋果A14採用5奈米製程，高通X55採用7奈米製程，晶圓代工訂單由台積電通吃，其中，蘋果A14將在第二季底開始量產，並包下台積電三分之二的5奈米產能。

【2】2019市值大增近8兆 台股封關 挑戰五線收紅

台股2019年來市值大增7.98兆元，創史上第二高，時序步入封關最後兩個營業日，投資專家表示，在美股持續創高榮景、外資買超效應、元月作夢行情等利多因素簇擁，有利於封關指數超越前高、上看12,300點；新年後開紅盤只要外資買盤持續回流，盤勢還將挑戰歷史高點12,682點。

【3】國巨庫存見底 MLCC拉緊報

MLCC歷經將近一年庫存消化，上下游供應鏈庫存傳售罄；國內一家大型EMS廠庫存在9月底清空，MLCC龍頭廠國巨（2327）Hub倉庫存水位也告急，成品庫存週轉天數恐跌破60天，漸朝45天的警戒水位區逼近。

【4】危老容積獎勵 修法延長五年

都更危老政策出現新突破。行政院政務委員張景森透露，危老限時容積獎勵於2020年5月9日屆期後，將二度修法延長五年，內政部草案訂於春節前出爐，方向是採雙軌策略並降低規模門檻，增加危老重建誘因，行政院預計2020上半年提出《危老重建條例》修法案至立法院審議，經此調整，「都更危老重建將出現大爆發」。

【5】5G競標殺紅眼 擬提前第二波釋照

5G首波頻譜競標「殺紅眼」，行政院科技會報研擬向行政院提議，將原訂3年後登場的第二波5G頻譜釋照時程提前。業者對此表示，「遠水救不了近火」，5G標金已經飆太高了，這時候才釋出第二波頻譜可能提早，無濟無事，顯示政府頻譜釋照作業事先規畫不完備。

(中時電子報)