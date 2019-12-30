國民黨總統候選人韓國瑜，昨（29）日進行總統辯論時，屢次動氣暴怒，事後他在臉書解釋原因，直指民進黨製造兩岸對立、濫用民主自由。

韓國瑜在臉書寫下千字文，表示在辯論中再次提出必須政黨輪替，三年多前台灣人民給民進黨完全執政的機會，但民進黨卻教出兩光的成績單，「台灣人民不欠民進黨，人民對自由民主的堅持更不該一直成為民進黨提款騙票的工具」。

韓國瑜說，辯論時花了許多時間討論兩岸問題，因有75%的民眾對於民進黨當前的兩岸政策不滿，若真正熱愛中華民國，就不該為了政治利益而刻意造成兩岸的緊張和對立，中華民國可以和世界交流，也必須和對岸互動，台灣要走向開放而非退回鎖國，但蔡英文總統口口聲聲說要維持兩岸現況，但臉書的貼文都在製造衝突，「這正是蔡英文總統最大的一張芭樂票」，且還搞雙重標準，「民進黨赴中是交流，國民黨赴中就是賣台」。

在香港的議題上，韓國瑜指出，蔡政府表面上聲援反送中，但卻利用「今日香港、明日台灣」的訴求，大寺製造及販賣芒果乾，自己已不只一次表述過立場，「我支持香港普選，我反對一國兩制，我堅持捍衛中華民國主權，非常清楚，沒有模糊空間，請不要假裝沒聽到，或者是沒聽懂，一再對我的兩岸態度抹紅質疑。」

韓國瑜指出，民進黨政府的弊案爭議特別多，但每次總是東推西躲，慶富案、特偵組都推給馬英九，根本是黑韓產業鏈以外的另一條黑馬產業鏈，也是民進黨用來掩飾無能的擋箭牌，利用馬英九清廉正直、仁善心軟，欺騙百姓取得政權，但卻辜負人民所託，「我為馬總統抱不平，可以溫良恭儉，但是絕不能再讓。」

而蔡政府現狀是總統被架空、網軍假新聞、沒收公投權利、外交嚴重挫敗，貧富差距擴大，南北失衡嚴重，而李遠哲談空汙，蔡總統卻回答「那是下一代的事」，韓國瑜直批「債留下一代，禍也留下一代，這算是哪門子有擔當的政治人物呢？」

因為看到台灣的問題，也感受到台灣人民的苦，所以韓國瑜在辯論最後情緒非常激動，恨鐵不成鋼，曾經如此快樂的台灣、燦爛的中華民國，為何現在的人民是一臉愁容。

韓國瑜形容，這是一場熱呼呼民心與青筍筍民調的對決，呼籲大家閉上眼睛，好好問問過去、想想未來，2020不只是選出一個總統，更是為台灣選出20年的未來。韓國瑜要大家問問自己，這幾年是否過得開心快樂，若沒有，請將手上神聖的一票投給韓國瑜，「給我一個機會，讓我們一起翻轉台灣，改變未來！」

(中時電子報)