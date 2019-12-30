《晨間解盤》聚焦5日線、量能(日盛投顧提供) 09:092019/12/30 時報資訊 日盛投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國將很快地簽署第一階段協議的期望，為即將進入2020年的股市增添動力，中國11月工業企業利潤強勁反彈，亦進一步提振市場。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.32至0.08％，美股四大指數短期偏多。 台股方面，目前觀察重點在於指數是否能守穩在5日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，選股方向可留意5G、半導體、PCB、蘋概、工業4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、集團股、原物料等。 (時報資訊) #台股 #解盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 降低風險增益績效 04:102019/12/26 證券．權證 《晨間解盤》月線不破，高檔震盪(日盛投顧提供) 09:122019/12/26 財經 新加坡11月工業生產意外衰退 14:412019/12/26 財經 降低波動度穩中求勝 04:102019/12/27 證券．權證 那斯達克首度跨越9,000點大關 08:562019/12/27 財經 陸11月工業企業利潤增速由負轉正 年增5.4％ 11:082019/12/27 財經 《盤後解析》「權」力相挺，周線連4紅 14:492019/12/27 財經 政策推波 11月工業企業利潤負轉正 04:092019/12/28 全球財經 陸2035年 全面實現工業化 04:102019/12/30 話題觀察 期權策略系列指數介紹4-4 期權策略－指數化投資成優選 04:102019/12/30 證券．權證 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 三星慘了？韓媒爆京東方吃蘋果OLED訂單有譜 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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