美中兩國將很快地簽署第一階段協議的期望，為即將進入2020年的股市增添動力，中國11月工業企業利潤強勁反彈，亦進一步提振市場。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.32至0.08％，美股四大指數短期偏多。

台股方面，目前觀察重點在於指數是否能守穩在5日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，選股方向可留意5G、半導體、PCB、蘋概、工業4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、集團股、原物料等。

(時報資訊)