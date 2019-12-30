網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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選戰倒數12天，最新封關民調出爐，「蔡賴配」支持度45%，領先「國政配」的29% ，差距16個百分點。對此結果，一網友對比2016該中心的封關民調，推測最終總統蔡英文得票率可能為57%，國民黨總統候選人韓國瑜為36%，親民黨主席宋楚瑜7%。對此結果，網驚呼穩了！

據《TVBS》最新民調顯示，蔡賴配支持度45%，仍然領先國政配的29%，宋余配的支持度僅7%。韓蔡差距來到16個百分點。該民調是TVBS民意調查中心，訪問1,030位20歲以上台灣民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

對此結果，網友a10141013於批踢踢發文表示，比對一下2016總統封關民調（TVBS）：蔡英文43%、朱立倫25%、宋楚瑜15%，最終2016實際得票：蔡英文56%、朱立倫31%、宋楚瑜13%；這次Ｔ台2020總統民調：蔡英文45%、韓國瑜29%、宋楚瑜7%，他認為最後得票數，蔡英文57%、韓國瑜36%、宋楚瑜7%。

底下網友紛紛表示，「這次投票率應該會降，比上次更低，朱立倫上次是臨時參選，所以很慘不意外！韓國瑜雖爛，但畢竟是政黨推出的候選人，所以得票率超過朱也很正常」、「我認為是蔡45%，韓38%，宋17%」、「韓的封關還高於朱哦」、「差不多，蔡55～60％，韓30～35％，剩下是宋」、「小英穩了！即使沒去投也穩當選」。

(中時電子報)