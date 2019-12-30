今天東北季風增強，加上南方雲系影響，全台除了南高屏外都有雨。氣象局持續發布桃園以南到雲林、澎湖8縣市大雨特報。氣象專家吳德榮指出，今晚開始，從濕涼轉濕冷，特別是跨年夜到元旦清晨冷空氣達最強，苗栗以北12度、台北13~15度、中南部及東半部14~16度。

氣象局資料顯示，明天北臺灣氣溫一路下滑，白天高溫不超過20度，其他地區也會降溫一些。提醒「跨年夜至元旦清晨冷空氣達最強，中部以北、東北部低溫14、15度」。降雨部分，明天全台仍有局部短暫雨，下半天中南部的雨逐漸停下來，晚上之後北部、東半部降雨有機會趨緩。天氣漸漸從濕冷轉為乾冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說道，明天跨年夜至元旦清晨氣溫降至最低，竹苗以北平地最低溫僅12、13度；台北市13~15度，中南部、東半部14~16度。跨年前後迎風面雲量仍多，降雨大幅減少，大台北、東半部的「跨年及迎曙光」恐受干擾，中南部高山(合歡、阿里⋯)較不受影響。周三元旦白天起東北季風減弱，北台灣仍偏涼，周四至周日全台多雲時晴。

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(中時電子報)