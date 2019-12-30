大聯盟每年總會爆發幾次肢體衝突，但無論如何他們不會拿球棒打人。三振王萊恩(Nolan Ryan)的勒頸技、強打哈波(Bryce Harper)的拙劣揮拳都成為經典鏡頭。真正的原因應該是馬里蕭(Juan Marichal)早年持球棒傷人，這不是唯一的類似事件，卻是最有名的案例。
1965年，巨人隊明星投手馬里蕭上場打擊，他懷疑道奇捕手羅斯波羅(Johnny Roseboro)暗算他，兩人發生爭執，憤怒的馬里蕭當場拿起球棒打破羅斯波羅的腦袋(縫了14針)。這場鬥毆重挫馬里蕭的名聲，一世沒拿到賽揚獎。後來是羅斯波羅親自出面寬恕馬里蕭，馬里蕭才進入名人堂。馬里蕭說：「我此生最幸運的事就是羅斯波羅肯原諒我，我真希望他是我的捕手。」兩人最後成為好友。
當時馬里蕭的處份是禁賽8場和1750美元罰金(在那年代是很驚人的)，由於他是投手，禁賽8場等於只損失兩次先發。換成今日的大聯盟是不可能這麼輕的，後來有人用手套、頭盔砸人都遭到嚴正警告，當然也沒人敢拿球棒K人了。事實上有過獨立聯盟的球員拿球棒打架，導致終身禁賽，還差點因蓄意傷人坐牢。
(中時電子報)
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