國民黨總統候選人韓國瑜，雖民調屢屢落後，支持者「韓粉」卻堅定不移，昨日（29）台中造勢更在冷雨天創下30萬人紀錄。網友痛批，韓黑不斷對韓扣以「草包」帽子，但若韓真是草包，高雄副市長李四川、葉匡時又為何如此力挺？這2人的忠心耿耿，直接打臉韓黑言論。

網友在PTT論壇發文《假設韓總真的那麼差》，直言：「假設韓總真的那麼差，那為什麼李四川、葉匡時 那麼挺他啊？」

發文網友進一步表示：「這兩個不是都他跟別人借來的嗎？其中一個還被視為是朱立倫的人嗎？如果韓總真的有那麼不得人心、做人失敗，李四川、葉匡時這兩位一看就知只會做事沒有群眾魅力的純事務官，應該不會那麼努力的跑韓總的競選行程，以及幫韓總辯護才是。我印象中，還是第一回看到選戰中這麼常露臉的副首長。」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「因為太恨民進黨」、「不是假設，是真的」、「小菸用的走私團隊才厲害吧，可以把黑白顛倒，難怪會希望小菸繼續在位，才能讓他們繼續神通廣大」。

有人質疑：「韓就任市長一年，連局處首長都補不齊，這個就是能力差最明顯的訊號。」言論立刻遭反駁：「他沒有班底，找個熟人又要被外界大作文章，說是酬庸弄得人家自己推掉，所以我根本不認為是韓總的錯。沒看到柯P，除了蔡碧如，他也找不到半個自己人。」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)