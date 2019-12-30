台股上週五再來挑戰12100點上下，終場指數以上漲90點收在12091點，成交量為1083億元。短期看法仍不變，在元月初美中正式簽署協議前，區區間震盪或碎步盤堅。

當元月第一週簽署協議後提防利多出盡，快則選前慢則選後或過完年，提防有一波明顯的獲利賣壓回檔修正，之後再上去讓融券回補在波段相對高檔。

(時報資訊)