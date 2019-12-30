《晨間解盤》元月初美中簽署協議後，提防利多出盡(倫元投顧提供) 08:362019/12/30 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股上週五再來挑戰12100點上下，終場指數以上漲90點收在12091點，成交量為1083億元。短期看法仍不變，在元月初美中正式簽署協議前，區區間震盪或碎步盤堅。 當元月第一週簽署協議後提防利多出盡，快則選前慢則選後或過完年，提防有一波明顯的獲利賣壓回檔修正，之後再上去讓融券回補在波段相對高檔。 (時報資訊) #台股 #解盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 董雲裳：美中急需解決科技脫鉤 04:092019/12/26 話題觀察 《日股》美中局勢樂觀，日經指數早盤收漲0.43％ 11:422019/12/26 財經 《國際產業》美中局勢樂觀＋減產協議，原油價格上漲 12:502019/12/26 財經 《日股》看好美中簽協議，日經指數收漲0.6％ 15:232019/12/26 財經 《韓股》看好美中局勢，韓股收漲0.36％ 16:312019/12/26 財經 美中首階段貿易協議 中：正在審核翻譯校對 19:072019/12/26 國際 川習再相會 小英還無感？ 04:102019/12/27 時論廣場 美中量子科技交流熱絡 尖端技術直通陸軍工企業 15:012019/12/27 兩岸 《日股》美中貿易局勢樂觀，東證指數收漲0.11％ 15:572019/12/27 財經 《韓股》美中貿易局勢佳，韓股收漲0.29％ 16:142019/12/27 財經 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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