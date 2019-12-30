由國民黨總統候選人韓國瑜團隊主辦的「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」29日在台中登場，一早主辦單位已排好一大片的椅子，大雨中一位支持者撐著國旗傘到場，希望早點來選擇最好的觀賞位置。（黃國峰攝）

國民黨「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」昨（29）日舉辦，韓國瑜到場點燃民心，現在氣氛高漲。跑遍韓國瑜造勢的網紅四叉貓當然也沒缺席，提早到現場「數椅子」，沒想到卻被韓粉追罵，但他也輕鬆應對。

四叉貓昨日到台中造勢現場「數椅子」，提到很多韓粉奶奶跑去找他搭訕合照，說非常歡迎到他們的場子玩耍，但也遇到不理性的韓粉跑來罵，坦言「通常我去數椅子時，每幾場就會遇到一次，我早就習慣啦」。

從影片中可以看到，該韓粉口中念念有詞，不斷罵「民進黨垃圾」，且一路追著四叉貓。四叉貓表示，「我又不是民進黨的，一直對我罵民進黨垃圾沒用Ｒ」，以前也曾說過遇到危險會快跑，「現在有影片為證，那個老杯杯根本就追不上我的腳程」，接著腳步輕快飄走不理。

網友也留言表示，「看到最後無預警的失控大笑」、「真心佩服你 可以深入韓粉的場子」、「那個跑好活潑好可愛」，但也有人說「也是有脾氣好ㄉ善良韓粉」。

(中時電子報)