新北市有一名男子，日前在人力銀行上開放自己的履歷，不久後接到某公司表示要僱用他擔任文件外送員，待業的男子爽快的答應對方，並依照公司的指示送完文件，隨後再也沒接到公司的電話，半個月後竟見到警方拿著拘票，他才知道自己無意間成了詐騙車手。

據《ettoday》報導，張男表示自己有一日接到某公司電話，對方請他擔任文件外送員，開出日薪500元，每送一件貨物即可再拿500元，每日大約有2-3件案子，令待業中的張男爽快答應。隨後張男依照公司的指示，從超商領取文件，接著將文件送至指定的捷運站，並交給自稱同公司業務的男子。

然而，張男完成這件案件後不但沒收到薪水，公司方也不再回應他，連電話也換掉。直到半個月後，警方找上門，他才知道自己無意間竟成了詐騙車手。而當初替公司送的文件，內容物則是受害者的存款和提款卡。

目前案件仍在偵查審理階段，對於無意間成為車手一事，張男只希望檢警能夠還他一個清白。

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(中時電子報)